Пермскую мэрию покидает «главный по дорогам»

14:24 08 ноября 2017 0

Деятельность Ильи Денисова не раз вызывала критику жителей и УФАС Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава департамента дорог и транспорта Перми Илья Денисов покидает свой пост. При нем были введены новая маршрутная сеть и электронный проездной с ограниченным числом поездок, которые вызвали бурное недовольство пермяков.

В среду, 8 ноября, Илья Денисов работает в должности департамента дорог и транспорта последний день. В пресс-службе городской администрации корреспонденту «URA.RU» сообщили, что им пока не поступали документы об отставке чиновника, однако сам Денисов подтвердил Business Class информацию о своем уходе. И. о. главы ДДиТ станет руководитель отдела дорожного движения Елена Мамонова.

Илья Денисов возглавлял департамент дорог и транспорта с 2014 года. Именно под его руководством была реконструирована маршрутная сеть Перми — новшество вызвало шквал критики среди пермяков. Среди пассажиров до сих пор бытует мнение, что передел транспортной сети был нужен только для того, чтобы заставить людей делать больше пересадок и, как следствие, больше платить за проезд.

Также с именем чиновника связано введение электронной системы учета льготных поездок. Если раньше льготный проездной билет был безлимитным, то с 2017 года на нем установлено ограничение на 60, 80 или 120 поездок. Этим очень недовольны студенты, которые неоднократно устраивали митинги с требованием отменить новую систему льготных поездок. Сейчас активисты надеются, что уход Денисова поможет повернуть ситуацию в их пользу. «Надеемся, что будет положительный сдвиг по вопросу проездного документа. Хотя и. о. начальника Елена Мамонова находится на стороне лимита. Мы поняли это из трансляции комитета по социальной политике, она все говорила, что большинство льготников покупают проездные на 60 поездок. Мы, в свою очередь, работаем с депутатом Надеждой Владимировной Агишевой. Планируем вынести свой проект решения на рассмотрение Пермской городской Думы», — пояснил «URA.RU» один из лидеров движения «За безлимитный проездной» Егор Комягин.

В 2017 году недовольство деятельностью Ильи Денисова выразило краевое управление ФАС. Антимонопольщики считают, что Денисов нарушил закон о защите конкуренции, в частности, неправомерно заключил договор с ООО «Закамский автобус-3», и это привело к ограничению конкуренции. За это чиновника оштрафовали на 15 тысяч рублей.