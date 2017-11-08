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08 ноября 2017
15:36  08 ноября 2017 0

На Урале начальник ГИБДД попал в аварию, где погиб человек

Виды Екатеринбурга, правила дорожного движения, полиция россии, дпс, гибдд, пдд, дорожно патрульная служба
При ДТП один человек погиб, двое получили травмыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник ГИБДД по Катайскому району в Курганской области Алексей Карлыков попал в серьезное ДТП Об этом сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Автомобиль, в котором ехали сотрудники полиции, попал в ДТП 29 октября. В аварии погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы, в том числе и начальник районного ГИБДД, сообщил инсайдер. Почему-то лечиться Карлыков лег не местную больницу, а приехал в город Верхняя Пышма в Свердловской области. По данным источника, до сих не удалось установить, кто сидел за рулем автомобиля.

В УМВД по Курганской области подтвердили, что такая авария действительно произошла.

«В конце октября на 139 км автодороги Екатеринбург — Курган водитель автомобиля „Митсубиши Монтеро Спорт“ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с прицепом автомобиля „КамАЗ“. В результате ДТП пассажир автомобиля „Митсубиши“ от полученных травм скончался на месте происшествия, еще двое жителей Курганской области, находившихся в автомобиле, один из которых является сотрудником полиции, получили травмы различной степени тяжести. По данному факту следователем УМВД России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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