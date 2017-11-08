16:44 08 ноября 2017 0

Жилой дом начинается скатываться в овраг, по стенам пошли трещины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (архив)

В Пермском крае в городе Чусовом у жилого дома, расположенного на краю оврага, начали отваливаться лоджии. В качестве помощи местные власти предложили жильцам не выходить на балконы, так как это опасно для жизни и самим заняться ремонтом.

Первые трещины жильцы дома по улице 50 лет ВЛКСМ заметили еще в 2013 году. «Я обнаружила, что у меня в квартире посыпались камни, и полилась вода», — рассказала «URA.RU» жительница опасного дома. В 2015 году была проведена экспертиза. Оказалось, что у дома и его лоджий — разные фундаменты. Из-за схода земли и подмывания грунта фундамент лоджий стал отходить от фасада дома. «У лоджий нет ограждений, под ними бегают дети. ЖЭУ приходили опечатывать лоджии, чтобы предотвратить смертельные исходы. Но их никто домой не пустил», — рассказывает чусовлянка. По ее словам, вся помощь жильцам от городских властей и управляющей компании, — это объявление, предостерегающее собственников квартир от выхода на балконы.

Жильцам предложили самостоятельно решить вопрос ремонта, а пока просто не ходить на лоджии Фото: соцсети

Собеседница отметила, что на днях разговаривала с главой Чусовского района Сергеем Беловым. «Он мне сказал, чтобы я проводила собрание собственников, и там надо принимать решение, откуда взять деньги на ремонт дома», — говорит чусовлянка. Собеседница добавила, что средства будут сниматься со счета в фонде капитального ремонта.

В пресс-службе главы Чусовского района «URA.RU» пояснили, что бюджетные деньги на ремонт здания выделить не могут. «Нужно учесть, что дом многоквартирный, с разными формами собственности, следовательно, сами жильцы, имея общий отдельный счет, должны составить проектно-сметную документацию, выбрать подрядную организацию и провести ремонтные работы (в соответствии с 271 фз). Бюджетные средства при такой форме собственности не могут быть выделены, так как это будет противоречить Бюджетному кодексу», — говорят в администрации.