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08 ноября 2017
18:59  08 ноября 2017 0

Власти заявляют о провокации против репутации жителей Екатеринбурга, Самары, Ростова и Калининграда. Источник — популярный Telegram-канал

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Еду на стадионах могут запретить, пугают анонимные telegram-каналыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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FIFA может запретить фуд-корты на свежевыстроенных стадионах городов-участников чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сегодня сообщил telegram-канал «Мутко против» (3049 подписчиков).

«Дорогие болельщики, время угрюмых новостей. Возможно (есть реальная вероятность), что на стадионах ЧМ-2018 негде будет поесть. Ну прямо реально — ФИФА наехала на большинство российских стадионов, что наши советские столовки не соответствуют их европейским санпинам. Среди потенциально голодных стадиков — арены в Самаре, Ростове, Калининграде и Екатеринбурге. В общем, запасаемся хлебушком в пакетике, завариваем дошики и несем с собой», — говорится в тексте сообщения.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» авторы «Мутко против» не предоставили документальных подтверждений, уточнив, что лишь опубликовали имеющуюся у них информацию.

«Вся информация, что появляется на „Мутко против“ подтверждена документально. Вы можете заметить, что все наши темы находили подтверждение официальное (ну не считая случаев когда кто-то пытается дико отмазаться)», — уточнил «URA.RU» автор телеграм-канала.

Свердловские власти, между тем, категорически отрицают сказанное. «Глупости! Это продолжение „провокаций“, которые есть и которые, к сожалению, еще будут в предверии ЧМ-2018!», — повторил для «URA.RU» министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт неоднократно им заявлявшийся тезис.

Официальный запрос редакции «URA.RU» был также направлен в оргкомитет «Россия-2018», занимающийся подготовкой к проведению мундиаля и в пресс-службу FIFA.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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