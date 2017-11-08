19:12 08 ноября 2017 0

Екатеринбург еще не готов эксплуатировать такую современную технику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Серийного производства трамваев R1 на «Уралвагонзаводе» не будет. Ранее были планы, что 50 современных новых трамваев появятся на улицах Екатеринбурга к ЧМ-2018, такое соглашение было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«Трамвай R1, безусловно, очень красивый. Мне очень интересен промышленный дизайн, я помогаю ему развиваться в России, но у нас есть серьезная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта: если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать», — приводит ТАСС слова директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.

Екатеринбуржцы так представляли новый трамвай на городских улицах Фото: Владимир Жабриков

Как ранее сообщало «URA.RU», инновационный трамвай наделал много шума на выставке «Иннопром» в 2014 году. Всех поразили внешний вид машины — футуристичная вытянутая конструкция зеркально-черного цвета, и ультрасовременная начинка: Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигация, 7 HD-камер видеонаблюдения, система кондиционирования и антибактериальные поручни.

Трамвай R1 — это первый российский общественный транспорт, получивший награду RedDot. R1 получил очень высокие отзывы ведущих мировых промышленных дизайнеров, таких как Марат Гунак (Mercedes), Крис Бенгл (BMW), Карим Рашид, Росс Лавгроув (Apple, Sony). Пользователи Сети тогда шутили над тем, как трамвай будущего впишется в грязную и пыльную екатеринбургскую действительность. Дизайнер Артемий Лебедев назвал внешний вид новинки «машиной-убийцей», а блогер-урбанист Илья Варламов хвалил удобный и современный трамвай.

«Представленный в 2015 году инновационный трамвай R1 был концептуальной моделью. Передовые технические решения внедряются и трансформируются в наших новых изделиях. В любом случае, внешний вид и техническую начинку определяет заказчик. В настоящее время муниципалитеты предпочитают более бюджетные и проверенные модели трамваев», — прокомментировал «URA.RU» советник генерального директора УВЗ Дмитрий Калениченко.

«Так это внезапно. Еще 3 года назад Минэкономразвития почти прямо нам сказал, что идите в жопу, денег нет, трамвай очень крутой, но вы же сами понимаете», — написал в Facebook один из разработчиков трамвая Иван Соломин.

Известно, что сегодня обычный новый трамвай стоит 21 млн рублей. Цена же одного R1 — около ста миллионов рублей. Машина хорошая, современная, но вряд ли какой-нибудь город России сегодня позволит себе столь дорогую покупку. И транспортная инфраструктура населенных пунктов не готова к такой современной технике.