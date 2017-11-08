{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
21:42  08 ноября 2017 0

Автобус со школьниками из Екатеринбурга врезался в грузовик под Ярославлем. Пострадали 16 детей. ФОТО

Автобус столкнулся с грузовиком во время тура по «Золотому кольцу»Фото: телеграм-канал Life Shot

Туристический автобус со школьниками из Екатеринбурга попал в серьезное ДТП под Ярославлем. Пострадали 16 детей и один взрослый, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком во время тура по «Золотому кольцу». Авария произошла в районе населенного пункта Деболовское на трассе «Холмогоры» в Ярославской области, передает ГУ МЧС России по региону.

Всего в автобусе находились 45 пассажиров, из них 38 детей. В результате ДТП пострадали 17 человек, из них 16 школьников. Двое детей и водитель грузовика находятся в тяжелом состоянии, уточнил собеседник «URA.RU». Среди пострадавших учащиеся гимназий №120 и № 202 «Менталитет», а также школы № 200.

В районе ДТП организовано реверсивное движение по двум полосам.

Анна Салымская
© Служба новостей «URA.Ru»
Екатерина Холкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров