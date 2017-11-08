Туристический автобус со школьниками из Екатеринбурга попал в серьезное ДТП под Ярославлем. Пострадали 16 детей и один взрослый, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
Экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком во время тура по «Золотому кольцу». Авария произошла в районе населенного пункта Деболовское на трассе «Холмогоры» в Ярославской области, передает ГУ МЧС России по региону.
Всего в автобусе находились 45 пассажиров, из них 38 детей. В результате ДТП пострадали 17 человек, из них 16 школьников. Двое детей и водитель грузовика находятся в тяжелом состоянии, уточнил собеседник «URA.RU». Среди пострадавших учащиеся гимназий №120 и № 202 «Менталитет», а также школы № 200.
В районе ДТП организовано реверсивное движение по двум полосам.