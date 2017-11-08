Автобус следовал по маршруту тура по «Золотому кольцу»
В Сети опубликовали первое видео с места дорожно-транспортного происшествия в Ярославской области. Telegram-канал НТВ выложил видеоролик, на кадрах которого видны сотрудники спасательных служб, машина «скорой помощи», а также «изувеченный» школьный автобус.
Туристический автобус со школьниками из Екатеринбурга, следовавший по городам тура «Золотое кольцо», попал в серьезное ДТП под Ярославлем. На данный момент известно о 17 пострадавших, 16 из которых — дети. Двое школьников и водитель грузовика находятся в тяжелом состоянии.
Видео: telegram-канал НТВ.