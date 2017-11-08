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Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
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08 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
23:02  08 ноября 2017 0

Опубликовано видео с места ДТП под Ярославлем, в котором пострадали дети из Екатеринбурга

Автобус следовал по маршруту тура по «Золотому кольцу»Фото: телеграм-канал Life Shot

В Сети опубликовали первое видео с места дорожно-транспортного происшествия в Ярославской области. Telegram-канал НТВ выложил видеоролик, на кадрах которого видны сотрудники спасательных служб, машина «скорой помощи», а также «изувеченный» школьный автобус.

Туристический автобус со школьниками из Екатеринбурга, следовавший по городам тура «Золотое кольцо», попал в серьезное ДТП под Ярославлем. На данный момент известно о 17 пострадавших, 16 из которых — дети. Двое школьников и водитель грузовика находятся в тяжелом состоянии.

Видео: telegram-канал НТВ.

Ксения Томашова
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