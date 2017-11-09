{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
08 ноября 2017
07 ноября 2017
06 ноября 2017
Главные новости Ямала
11:11  09 ноября 2017 0

На Ямале назначен новый куратор нефтегазовой сферы и защиты ресурсов

Владимир Галуза работает в департаменте с сентября 2016 годаФото: пресс-служба правительства ЯНАО

Директором ямальского департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса стал Владимир Галуза. Соответствующее распоряжение подписал глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Владимир Галуза исполнял обязанности директора ведомства с июля 2017 года после преждевременной кончины бывшего руководителя департамента Юлии Чеботаревой.

Владимир Галуза работает в департаменте с сентября 2016 года. До этого он шесть лет руководил управлением природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района. Трудовую деятельность на Ямале начал в 1985 году в Тарко-Салинской полевой нефтегазоразведочной экспедиции, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Галуза закончил Удмуртский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». Награжден Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в 2015 году.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров