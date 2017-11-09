На Ямале назначен новый куратор нефтегазовой сферы и защиты ресурсов

Директором ямальского департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса стал Владимир Галуза. Соответствующее распоряжение подписал глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Владимир Галуза исполнял обязанности директора ведомства с июля 2017 года после преждевременной кончины бывшего руководителя департамента Юлии Чеботаревой.
Владимир Галуза работает в департаменте с сентября 2016 года. До этого он шесть лет руководил управлением природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района. Трудовую деятельность на Ямале начал в 1985 году в Тарко-Салинской полевой нефтегазоразведочной экспедиции, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.
Галуза закончил Удмуртский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». Награжден Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в 2015 году.