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09 ноября 2017
08 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
12:37  09 ноября 2017 0

Клиентов уральского гипермаркета, которым восхищался Кудрин, поздравляет с Новым годом Сталин. ФОТО

Пакет по скидке продается всего за 14 рублейФото: пользователь Facebook Юлия

В екатеринбургском гипермаркете «Сима-ленд», которым владеет екатеринбургский бизнесмен Андрей Симановский, в продаже появились новогодние подарочные пакеты с изображением Иосифа Сталина. Их фотографии уже появились в Сети, где пользователи раскритиковали ретейлера.

Снимок праздничных пакетов со Сталиным опубликовала в Facebook жительница Екатеринбурга Юлия. «Была я сегодня в Сима-ленде. Вот так эти люди подготовились к Новому году. Всех умиляло, что хозяин с работниками каждое утро гимн России поет?» — написал автор поста.

В комментариях появились возмущенные пользователи, считающие маркетинговый ход неудачным. «Для меня после этой фотографии такой компании не существует», — написала Наталья. Другие начали знакомиться с ассортиментом «Сима-ленда» на сайте магазина и нашли еще более полусотни разных товаров с образом Сталина. «Дальше „литературных“ слов у меня нет, — написала Елена. — При этом усатом таракане мелкие лавочники первыми были бы загружены в вагоны для скота и отправлены в Сибирь снег убирать. А руководителей и владельцев застрелили бы на месте».

На сайте можно найти более полусотни разных товаров с образом Сталина
Фото: скриншот сайта «Сима-ленд»

Пакет «Сталин» действительно можно найти на сайте «Сима-ленда». В характеристиках указано, что продукция принадлежит собственной торговой марке «Дарите Счастье» и продается со скидкой за 14 рублей. В пресс-службе «Сима-ленда» получить комментарий журналистам «URA.RU» не удалось.

Отметим, руководство «Сима-ленда» известно своей патриотичностью. Каждое утро все сотрудники компании участвуют в корпоративном пении гимна России. В июле офис «Сима-ленда» посещал руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и был сильно впечатлен.

Сергей Дианов
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