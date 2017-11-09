Власти США намерены ограничить «российский государственный контент» в телесетях. Соответствующий законопроект уже рассматривают в сенате.
Согласно документу, американские дистрибьюторы не смогут передавать подконтрольный РФ контент телестанций, уточняет агентство Nation News. Ограничения распространяются также на контент, финансируемый российским правительством.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя проект, предположила, что следующим этапом будет запрещение в обиходе слова «Россия». «Будут в эфирах говорить „та страна“, например», — написала в Twitter Маргарита Симоньян, отмечает RT.
На возможный запрет российского госконтента уже отреагировали в МИД РФ. Замруководителя министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о зеркальном и жестком ответе в случае продолжения давления на СМИ России.
Об ответных мерах в случае принятия закона заявили и в Роскомнадзоре. Представитель ведомства Татьяна Денискина напомнила, что в РФ точно такая же система распространения телеканалов, которые имеют иностранный контент по лицензионным договорам, хоть и зарегистрированы в качестве российских СМИ. «Будет решение — будут меры», — подчеркнула Денискина, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Ранее российский президент Владимир Путин на заседании по правам человека заявил, что ограничения российских СМИ в США «носят серьезный характер».