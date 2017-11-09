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Главные новости Курганской области
16:17  09 ноября 2017 0

В Кургане жильцы многострадальных многоэтажек из-за УК будут переплачивать за тепло

Жилье для детей сирот. Курган, подвал, жкх, счетчики
Приборы учета предложили установить зановоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители проблемных многоэтажек на ул. 9 Мая в Кургане, которых из-за конфликта с собственником газовой котельной одними из последних подключили этой осенью к теплу, столкнулись с новой проблемой: управляющая компания «Уют» не предоставила документы на приборы учета теплоснабжающей организации, поэтому собственники будут платить за тепло по нормативу. Кроме того, их могут заставить повторно оплачивать установку счетчиков.

Представители ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК) 18 октября направили на имя руководителя «Уюта» Виктора Баскаля письмо, в нем просили предоставить необходимые документы, без которых невозможно поставить на учет стоящие в домах теплосчетчики. В ответном письме Виктор Баскаль заявил, что учет может быть организован как собственниками, так и ресурсоснабжающей организацией.

Пояснять свою позицию в управляющей компании не стали. В ответ на вопрос корреспондента «URA.RU» в бухгалтерии предприятия бросили трубку и перестали отвечать на повторные звонки.

В генерирующей компании нашему агентству пояснили, что, по сути, жителям предложили повторно оплатить установку приборов учета — ведь даже если их установит теплоснабжающая организация, заплатить за это придется владельцам квартир. «ПАО „КГК“ ранее многократно обращало внимание жильцов многоквартирных домов на то, что именно они могут активно и эффективно воздействовать на управляющие компании, которые они выбрали для обслуживания домов, в решении жилищных вопросов в своих интересах. Советуем сменить управляющую компанию», — резюмировали в «КГК».

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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