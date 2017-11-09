На Ямале женщина отдала 700 тысяч мошеннице за «лечение» по телефону

Жительница Ноябрьск стала жертвой мошенницы, которая проводила «сеансы лечения» по телефону. Когда она поняла, что ее обманывают, то обратилась в полицию.
В конце сентября жительница Ноябрьска посмотрела программу на одном из телеканалов, в которой ясновидящая рассказывала о том, как ей удается успешно лечить различные болезни. Доверчивая женщина позвонила по контактному телефону и лжецелительница назначила ей телефонный сеанс, запросив за услугу 27 тысяч рублей. Телефонные сеансы лечения впоследствии стали регулярными, а сумма с каждым разом становилась все больше, рассказали «URA.RU» в пресс-службе УМВД РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
К моменту, когда жительница Ноябрьска поняла, что эффект от лечения нулевой и ее просто обманывают, она уже перечислили мошеннице более 700 тысяч рублей. После этого дама обратилась за помощью в полицию.
«По данному факту проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение». — отметили в УМВД.