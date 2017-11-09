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Главные новости Ямала
16:29  09 ноября 2017 0

На Ямале женщина отдала 700 тысяч мошеннице за «лечение» по телефону

Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, телефоны
Целительница убедила жительницу Ноябрьска в том, что сможет вылечить ее по телефонуФото: Николай Бастриков © URA.RU

Жительница Ноябрьск стала жертвой мошенницы, которая проводила «сеансы лечения» по телефону. Когда она поняла, что ее обманывают, то обратилась в полицию.

В конце сентября жительница Ноябрьска посмотрела программу на одном из телеканалов, в которой ясновидящая рассказывала о том, как ей удается успешно лечить различные болезни. Доверчивая женщина позвонила по контактному телефону и лжецелительница назначила ей телефонный сеанс, запросив за услугу 27 тысяч рублей. Телефонные сеансы лечения впоследствии стали регулярными, а сумма с каждым разом становилась все больше, рассказали «URA.RU» в пресс-службе УМВД РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

К моменту, когда жительница Ноябрьска поняла, что эффект от лечения нулевой и ее просто обманывают, она уже перечислили мошеннице более 700 тысяч рублей. После этого дама обратилась за помощью в полицию.

«По данному факту проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение». — отметили в УМВД.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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