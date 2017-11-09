18:20 09 ноября 2017 0

Дом обрушился с девятого по первый этаж Фото: «ВКонтакте» паблик «Можга сегодня»

В Ижевске в девятиэтажном доме произошло обрушение одного из подъездов с первого по девятый этаж. Как утверждают очевидцы, под завалами слышны крики людей.

Часть дома на перекрёстке Удмуртской и 10 лет Октября обрушилась днем. Предварительная версия — взрыв газа. об этом написал в своем Твиттер глава Удмуртии Александр Бречалов. «В жилом доме Ижевска произошёл взрыв. Первая версия — взрыв бытового газа. Выезжаю на место. Создаем оперативный штаб по устранению ЧП», — написал Бречалов. Бречалов лично будет возглавлять оперативный штаб по ликвидации ЧП.

В экстренных службах Удмуртии ТАСС уточнили, что в результате обрушение дома есть пострадавшие, их количество сейчас уточняется. В свою очередь в группе «Злой Ижевчанин» очевидцы пишут, что под завалами слышны крики людей. По некоторым данным, на первом этаже дома, в котором рухнул целый подъезд, находился детский центр «Эрудит». Информация об этом проверяется.