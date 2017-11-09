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09 ноября 2017
22:38  09 ноября 2017 0

Акунин попросил россиян помочь ему написать бестселлер о перевале Дятлова. «Дело-то мистическое»

Борис Акунин может написать книгу о перевале ДятловаФото: Википедия
новость из сюжета:
Тайна перевала Дятлова
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Писатель Борис Акунин попросил у своих читателей совета, о чем написать новую книгу. У автора нескольких десятков бестселлеров есть несколько идей, однако он никак не может решить, какую из них выбрать. Акунин, в частности, размышляет над тем, чтобы написать книгу о перевале Дятлова.

На своей странице в Facebook Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) пишет, что в его голове сложились три совершенно разных сюжета. «Воспользуюсь я, понятное дело, только одним, а два остальных переместятся в несбывшееся. И вот я никак не могу определиться», — сетует писатель.

Определить тему новой книги он предложил за сутки своим подписчикам. «1 вариант: японская тема. 2 вариант: сиквел „Девятного Спаса“. 3 вариант: перевал Дятлова. Можете просто писать в комменте: 1, или 2, или 3. Аргументы совершенно необязательны. Если вам просто больше нравится та или другая цифра — тоже годится. Дело-то не рациональное, а мистическое», — уточнил Акунин.

Кстати, большинство подписчиков писателя хотели бы прочитать мистическую историю о гибели туристической группы на Урале. «Перевал Дятлова. В этом варианте и мистика, и уйма коллизий, вторые, третьи и ещё бог весть сколько планов. Тут и манси, которых подозревали в убийстве, неопознанный объект, якобы летавший в ту ночь, и страшные находки», — считает Миша Болховитинов. Он также напоминает об удивительном повороте в ходе следствия. «Уборщица, убиравшая в кабинете следователя, повернула кардинально ход следствия. Она когда-то работала швеёй и заявила, что палатка порезана изнутри, а не снаружи, и значит, что-то произошло необычайное и не было нападения извне», — подкидывает идеи писателю подписчик. «Перевал Дятлова. Как мало мы об этом знаем, и какой великолепный будет фильм, снятый затем по этой книжке. Он будет снят, это сто процентов, и интересен будет не только для русскоговорящих, но и для остальных», — уверен Сергей Папонов. «3. И сам удивляюсь своему выбору», — иронизирует Irakli Baidashvili.

Времени на голосование у подписчиков писателя осталось немного. Утром, 10 ноября Акунин намерен посчитать голоса своих почитателей и написать книгу на самую популярную тему.

2 февраля 1959 года группа туристов Уральского политехнического института (УПИ) под руководством Игоря Дятлова пропала в горах Северного Урала. Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были обнаружены разрезанная палатка и тела пятерых человек, еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом. У погибших были переломаны ребра, а у одного зафиксирована вмятина на черепе. Материалы уголовного дела о гибели туристов долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор точно не известна.

Нина Калинина
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