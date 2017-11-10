Свердловские следователи дадут собственную оценку действиям организаторов экскурсионного тура по Золотому кольцу школьников из Екатеринбурга. После окончания проверки представители СКР вынесут процессуальное решение.
Кроме того, уральские следователи намерены оказывать всестороннюю помощь своим ярославским коллегам в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«С учетом того, что в результате данного происшествия пострадали несовершеннолетние учащиеся ряда средних общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга, и вопрос организации данной туристической поездки решался соответствующими должностными лицами именно в Екатеринбурге, следственным управлением СК России по Свердловской области принято решение об организации самостоятельной доследственной проверки, — говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области. — Целью проверочных мероприятий будет являться дача объективной и принципиальной правовой оценки действиям или бездействию должностных лиц, принимавших участие в организации массового выезда екатеринбургских школьников».
По словам следователей, особое внимание будет уделяться вопросам соблюдения требований нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы безопасности при осуществлении массовых выездов несовершеннолетних, а также на наличие у организаторов поездки необходимой для данного рода мероприятий разрешительной документации.
Как ранее сообщало «URA.RU», вечером 8 ноября на автодороге М8 «Холмогоры» в районе деревни Дедоловское Ростовского района Ярославской области произошло ДТП с участием самосвала Howo и экскурсионного автобуса Man, в котором находилась группа школьников из Екатеринбурга. Подростки и сопровождающие их взрослые ехали в экскурсионный тур по Золотому кольцу. В результате столкновения, произошедшего, как считают следователи, по вине водителя грузовика, погиб 40-летний мужчина, управлявший автобусом. Пострадали и были госпитализировны 16 пассажиров, из них 15 — несовершеннолетние. Водитель грузовика был задержан.