Сысертский фарфоровый завод открыл интернет-магазин

Уникальная продукция одного из старейших предприятий в сфере народно-художественных промыслов — Сысертского фарфорового завода стала доступна в любом уголке России. На предприятии начал работу интернет-магазин.
Как сообщили «URA.RU» в Корпорации развития Среднего Урала, сейчас осуществляется комплекс мер по предотвращению банкротства завода. Они включают в себя погашение задолженности по налогам и штрафам перед бюджетами всех уровней за счет займов, аудита финансово-хозяйственной деятельности, разработки плана модернизации, поиск новых каналов продаж и увеличение объемов сбыта продукции.
Напомним, решение о восстановлении предприятия принял глава региона Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Сысерть. Глава региона, в частности, анонсировал коренное техперевооружение завода, отметив, что этот проект потребует серьезных инвестиций.
«В настоящий момент мы прорабатываем вопрос замены устаревшего оборудования, — рассказал гендиректор КРСУ Сергей Киселев. — В адрес крупнейших производителей линий по производству изделий из фарфора мы направили технические задания и сейчас рассматриваем проектные предложения, будем выбирать подходящие технологические решения. Параллельно делаются шаги по маркетинговому продвижению продукции на рынке».
Запуск интернет-магазина «Фарфор Сысерти» стал одним из таких шагов.
Стоит отметить, что «Фарфор Сысерти» — одно их немногих производств, где большая часть технологического процесса (80%) — это ручной труд мастеров от отливки изделий до росписи и глазурования. Даже изделия массового сегмента здесь — ручная работа. Мастера и художники «Фарфора Сысерти» производят продукцию для красивого быта — столовую и чайную посуду, кофейные сервизы, столовые наборы, — а также мелкосерийные и единичные изделия декоративного назначения — скульптуры, вазы, шкатулки, сувениры.