Такая сумка обойдется покупателям в 1499 рублей Фото: страница линии сумок в Facebook

В Екатеринбурге предприниматели создали производство специальных сумок, которые соответствуют новым стандартам ручного багажа авиакомпании «Победа». Линейку продукции назвали «Виктория». Планируется, что сумки будут выходить в трех ценовых категориях.

В конце сентября «Победа» обновила нормы размера ручного багажа. Компания разрешила брать на борт сумки, соответствующие параметрам 36×30×27 см. Это размер нестандартный, обычно пассажирам позволяют в руках перевозить кладь с габаритами 55×40×20.

Екатеринбуржец Валерий Белохохлов рассказал «URA.RU», что часто летает «Победой», и нововведение компании его возмутило. «В принципе, это классная авиакомпания, мне много приходится летать и есть с чем сравнить. Но это отношение к пассажирам, — сказал собеседник „URA.RU“. — Мы собрались с ребятами и подумали, почему бы не создать специальную сумку под установленные размеры. Нарисовали на бумаге, показалось, что выглядит прилично».

Предприниматели заказали первую пробную партию сумок — 80 штук в четырех цветах, создали сайт. На нем уже представлена одна модель с карманами для ноутбука и различных вещей. Стоит такая сумка 1499 руб. По словам собеседника агентства, за день, 9 ноября, им пришло около десяти заказов, что приятно удивило авторов проекта.

Сумку для «Победы» предприниматель придумал вместе с друзьями

«Пока нас знают только в Екатеринбурге, поэтому потенциал огромный. Мы теперь вообще боимся, сможем ли все заказы вовремя исполнить, если их будет слишком много», — сказал Валерий.

Екатеринбуржцы планируют выпускать продукцию в трех ценовых категориях: Econom, Standart, и Advanced. Сумки будут различаться количеством отделений, материалами и внешним видом. Производство находится в Екатеринбурге на фабрике «Манарага», уточнил Белохохлов.

Получить комментарий в пресс-службе «Победы» не удалось — на звонки журналиста никто не ответил.

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