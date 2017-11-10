Националиста, попытавшегося сжечь памятник Ельцину, депортируют из России

Националиста Игоря Щуку, который пытался поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, депортируют из России. Соответствующее решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
«Игорь Щука признан виновным по части 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ „Нарушение режима пребывания на территории России“. Суд постановил принудительно депортировать его за пределы страны. Щука — гражданин Белоруссии», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе райсуда. Также поджигателю придется заплатить административный штраф в размере двух тысяч рублей.
До выдворения нацбол будет содержаться в центре временного содержания иностранных граждан. По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, вернее всего Игорь Щука не покинет центр, пока не будет вынесен приговор еще по одному делу, которое возбуждено в отношении него (часть 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм»).
Напомним, поджечь памятник член незарегистрированной в России партии «Другая Россия» Игорь Щука попытался 7 ноября. Но его остановили охранники Ельцин Центра, которые скрутили парня и вызвали полицию.