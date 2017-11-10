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10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
13:22  10 ноября 2017 0

Националиста, попытавшегося сжечь памятник Ельцину, депортируют из России

Члены «Другой России» в день задержания Щуки зачем-то пририсовали огонь к памятнику Ельцина на кадре «URA.RU»Фото: URA.RU

Националиста Игоря Щуку, который пытался поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, депортируют из России. Соответствующее решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

«Игорь Щука признан виновным по части 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ „Нарушение режима пребывания на территории России“. Суд постановил принудительно депортировать его за пределы страны. Щука — гражданин Белоруссии», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе райсуда. Также поджигателю придется заплатить административный штраф в размере двух тысяч рублей.

До выдворения нацбол будет содержаться в центре временного содержания иностранных граждан. По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, вернее всего Игорь Щука не покинет центр, пока не будет вынесен приговор еще по одному делу, которое возбуждено в отношении него (часть 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм»).

Напомним, поджечь памятник член незарегистрированной в России партии «Другая Россия» Игорь Щука попытался 7 ноября. Но его остановили охранники Ельцин Центра, которые скрутили парня и вызвали полицию.

Александр Пономарев
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