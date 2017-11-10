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10 ноября 2017
15:28  10 ноября 2017 0

Google поиздевался над главной проблемой всех iPhone. ВИДЕО

Халява для владельцев Pixel 2 закончится в 2020 годуФото: срин-шот
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Apple завоевывает мир
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Компания Google выпустила рекламный ролик про свой смартфон Pixel 2, в котором тонко раскритиковала iPhone. Google ударила по самому больному месту «яблочного» гаджета.

Компания акцентировала внимание на одной из самых обсуждаемых проблем iPhone — нехватке памяти на устройстве. В качестве альтернативы Google предлагает свой Pixel 2, покупателям которого будет открыт доступ к безлимитному хранению их фотографий и видео в облаке. Правда, только до 2020 года, сообщает Nation News.

Тем не менее за новым iPhone в магазинах выстраиваются очереди. По словам клинического психолога Михаила Хорса, айфономания — это одна из разновидностей шопоголизма. Он объясняет: когда нормальный человек делает покупку, у него задействованы два центра в голове — один отвечает за удовольствие от покупки, другой — за боль от потери денег. У шопоголиков второй центр атрофируется, а отвечающий за удовольствие гипертрофируется, и его нужно постоянно стимулировать.

«У шопоголиков широкого профиля это можно сделать с помощью любой покупки, а у таких, узконаправленных на конкретный гаджет, бренд —только покупкой конкретного товара», — цитирует Хорса «Национальная служба новостей».

Александр Пономарев
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