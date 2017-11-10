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10 ноября 2017
15:15  10 ноября 2017 0

Уральского егеря оштрафовали за проложенную через болото дорогу. «Лет 25 придется выплачивать»

Сафакулево, деревня Мартыновка Сафакулевский район Курганская обл, поле, осень
По словам местных жителей, земли около охотничьих домиков неплодородные, однако суд так не считаетФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Суд оштрафовал на 2,5 миллиона рублей егеря из Кунашакском района Челябинской области за то, что он самовольно построил дорогу к охотничьей базе, на которой работает. В надзорных органах заявили, что мужчина испортил земли сельхозназначения, однако местные жители говорят, что эта территория — болото.

Раньше доехать до охотничьих домиков на автомобиле было невозможно, пишет ГТРК «Южный Урал». Поэтому охотники, чтобы добраться из леса до базы, сгружали вещи в тачку и по колено в болоте тащили ее полтора километра. Егерь военного хозяйства Ихтиандр Шарипов построил для коллег автомобильную тропу. Но оказалось, что дорога проходит по курганскому чернозему — на границе двух областей.

«Физическое лицо допустило самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, а также перекрытие плодородного слоя почвы на площади около трех тысяч квадратных метров», — рассказал начальник отдела земельного надзора Россельхознадзора по Курганской области Сергей Извеков.

Через суд с Шарипова взыскали 2,5 миллиона рублей. Для егеря эта сумма неподъемная. Он рассказал журналистам, что зарабатывает всего 5650 рублей в месяц. «Если из зарплаты будут высчитывать, то лет 25 придется выплачивать», — сказал мужчина. Помимо неподъемного штрафа, его обязали убрать дорогу и вернуть землю на место. Шарипов намерен обратиться с апелляцией в облсуд.

Заместитель председателя челябинского военно-охотничьего общества Владимир Гессель отметил, что земли, которые надзорное ведомство называет плодородными, на самом деле являются топью. «Здесь поблизости деревня Акчакуль, мы проводили опрос: какая-то сельскохозяйственная деятельность здесь проводилась? Они говорят: „Ну как там можно, если заболоченные земли?“» — заявил Гессель.

Виктор Дорофеев
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