15:15 10 ноября 2017 0

По словам местных жителей, земли около охотничьих домиков неплодородные, однако суд так не считает Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Суд оштрафовал на 2,5 миллиона рублей егеря из Кунашакском района Челябинской области за то, что он самовольно построил дорогу к охотничьей базе, на которой работает. В надзорных органах заявили, что мужчина испортил земли сельхозназначения, однако местные жители говорят, что эта территория — болото.

Раньше доехать до охотничьих домиков на автомобиле было невозможно, пишет ГТРК «Южный Урал». Поэтому охотники, чтобы добраться из леса до базы, сгружали вещи в тачку и по колено в болоте тащили ее полтора километра. Егерь военного хозяйства Ихтиандр Шарипов построил для коллег автомобильную тропу. Но оказалось, что дорога проходит по курганскому чернозему — на границе двух областей.

«Физическое лицо допустило самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, а также перекрытие плодородного слоя почвы на площади около трех тысяч квадратных метров», — рассказал начальник отдела земельного надзора Россельхознадзора по Курганской области Сергей Извеков.

Через суд с Шарипова взыскали 2,5 миллиона рублей. Для егеря эта сумма неподъемная. Он рассказал журналистам, что зарабатывает всего 5650 рублей в месяц. «Если из зарплаты будут высчитывать, то лет 25 придется выплачивать», — сказал мужчина. Помимо неподъемного штрафа, его обязали убрать дорогу и вернуть землю на место. Шарипов намерен обратиться с апелляцией в облсуд.

Заместитель председателя челябинского военно-охотничьего общества Владимир Гессель отметил, что земли, которые надзорное ведомство называет плодородными, на самом деле являются топью. «Здесь поблизости деревня Акчакуль, мы проводили опрос: какая-то сельскохозяйственная деятельность здесь проводилась? Они говорят: „Ну как там можно, если заболоченные земли?“» — заявил Гессель.