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10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
15:53  10 ноября 2017 0

Бык, Фартовая ручка и Колян Торпеда: криминальные авторитеты стали персонажами детской игры на Урале. ФОТО

Игрой с криминальными авторитетами будут поощрять детейФото: Валерий Горелых

Детскую настольную игру по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября, создали члены общественного совета при УМВД России по Екатеринбургу. С ее помощью дети будут бороться с криминальными авторитетами.

«Идея и разработка забавы для подростков принадлежит активному общественнику Константину Сергееву. Наблюдая за интересом своего сына к детективным настольным играм, он решил создать собственную игру для школьников, где они смогли бы выступить в роли представителей различных служб полиции, раскрывающих запутанные громкие преступления», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Игра «Полицейское расследование в городе Екатеринбурге» заключается в сборе улик; на их основе участники игры определяют, кто из десяти преступников причастен к совершению конкретного злодеяния. За раскрытие преступления герои, как в жизни, получают звания от рядового до генерал-майора полиции.

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Фото: Валерий Горелых

Образы полицейских, преступников, улики и вся идеология игры в целом созданы при активной консультативной помощи действующих сотрудников екатеринбургского гарнизона полиции. Стражи порядка добавили в условия игры правдоподобия, указав на карточках, как выглядит номер КУСП, какая статья УК предусматривает ответственность за то или иное преступление.

«Злодеи намеренно сделаны узнаваемыми, но не страшными, а именно клиповыми, собирательными и „говорящими“. Например, к криминальной истории дореволюционной России отсылает нас персонаж Снежана Блювштейн по кличке Фартовая ручка, сразу узнается хулиган Николай Шпанюгин по кличке Колян Торпеда. Этой настольной игрой планируется поощрять отличившихся ребят, победивших в различных соревнованиях или конкурсах», — добавил Валерий Горелых.

Александр Лукманов
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