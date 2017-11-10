21:25 10 ноября 2017 0

В свердловском правительстве до сих пор пустуют кресла Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге завершился первый этап конкурса среди кандидатов на посты министра экономики и министра инвестиций и развития Свердловской области. Тридцать восемь соискателей прошли тестирование. И, судя по отзывам, большинство с ним не справились. «URA.RU» выяснило, как проходил экзамен.

По словам сопредседателя «Опоры России» Григория Аптера, который претендовал на пост министра экономики, тест содержал 40 вопросов из области законодательства и нормативных актов. На решение задания отводилось 40 минут. «Тест проходил в администрации губернатора. Чтобы мы друг с другом не пересекались в коридорах, нас предварительно разделили на группы по пять человек и назначили время, к которому наши группы должны были подойти», — рассказывает Аптер. Чтобы успешно пройти тестирование, говорит он, необходимо было правильно ответить на 32 вопроса.

«Долго обдумывать каждое задание не получалось. Сложность была еще в том, что формулировки предлагаемых ответов были очень похожи друг на друга и отличались буквально парой слов. Поэтому если ты досконально не знаешь формулировку закона или нормативного акта, то отличить правильный вариант от неправильного не сможешь», — говорит сопредседатель «Опоры России».

Однако, по его словам, в их группе нашелся мужчина, который решил тест за 20 минут с результатом в 90%. Кто он, Аптер сказать не смог. «Личность точно не публичная. До этого нигде на сталкивались», — пояснил собеседник. Сам он с тестированием не справился.

Илья Тыщенко рассказал, что всех кандидатов перед тестом попросили сдать телефоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не прошел тестирование и глава «Опоры России» Илья Тыщенко. Так же, как и политтехнолог Георгий Бурмистров. Неудачу потерпел и депутат гордумы Екатеринбурга Илья Лобов. «С моей точки зрения, избыточен упор на юридическую составляющую в требованиях, предъявляемых кандидатам. Многие, как и я, просто не смогли преодолеть барьер юридической специфики», — сообщил Лобов.

Провалившие тестирование кандидаты не допускаются к защите концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики, которая пройдет 15 ноября. Сколько конкретно человек прошли испытание, в департаменте кадровой политики губернатора и правительства Свердловской области называть отказываются.

Напомним, набирать руководителей открытым способом губернаторам на встрече 20 сентября рекомендовал президент России Владимир Путин. Свердловский конкурс на две высокие должности — министра инвестиций и развития и министра экономики — был объявлен 18 октября.