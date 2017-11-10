22:22 10 ноября 2017 1

Жителя обрушившегося дома обвиняют в убийстве двух и более человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ижевске возбуждено уголовное дело против сына хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа. Инцидент привел к обрушению жилого панельного дома. Жертвами трагедии стали шесть человек.

Как сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет РФ, после первоначальных следственных действий и допроса задержанному Александру Копытову вменяется статья «Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом» (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Мотивом преступления могла стать «личная неприязнь подозреваемого». Следствие предполагает, что Копытов может страдать психическим заболеванием.

Обрушение в доме №36 по Удмуртской улице произошло 9 ноября. Этажи с первого по девятый были частично разрушены. Ранее сообщалось, что один из жильцов (им оказался Александр Копытов) задержан в связи с возможной причастностью к взрыву газа.