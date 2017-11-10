В Ижевске задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома

20:02 10 ноября 2017 0

Пострадали десятки квартир ФОТО: Михаил Почуев/ТАСС

В Ижевске задержали мужчину, проживавшего в доме, который обрушился накануне вечером после взрыва.

Задержанный Александр Копытов жил в квартире, где предположительно произошел хлопок газа, ставший причиной трагедии, уточняет «Эхо Москвы». В квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения, Копытов жил вместе со своей матерью, отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Один из подъездов жилого дома на углу улиц Удмуртской и 10 лет Октября обрушился вечером накануне, 10 ноября. Погибли шесть человек, среди которых двое детей. Остается неизвестной судьба еще двух человек. Ближайшие выходные, 11 и 12 ноября, объявлены в Удмуртии днями траура.