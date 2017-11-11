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Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
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16:12  11 ноября 2017 0

Губернатора Ямала вновь испытывают на стрессоустойчивость фейковыми новостями. Истину определили оперативно

Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., кобылкин дмитрий
Против главы региона выпустили очередной «разоблачительный» материалФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ряде российских СМИ появились материалы с намеками на любовь губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина к роскоши. Это уже вторая за последние полгода кампания по дискредитации руководителя ЯНАО. Если основным драйвером предыдущего размещения было агентство ПАСМИ, то сейчас первоисточником выступила «Новая газета». В материале Ирека Муртазина говорится, что в резиденции губернатора установлен элитный унитаз из итальянского фарфора стоимостью более 8 млн. рублей.

«Автор, осуждённый за клевету, продолжает отрабатывать заказные материалы против главы региона, — заявила „URA.RU“ пресс-секретарь ямальского губернатора Наталья Хлопунова. — Информация, распространённая в СМИ, не соответствует действительности. Глава региона в гостиничном комплексе около Салехарда не проживает. Совершён подлог документов о работах в гостиничном комплексе».

Работы по ремонту в гостиничном комплексе «Ямальский» проводило ОАО «Гефест». Гендиректор компании Денис Кремлев подтвердил, что в публикации использованы подложные документы. «Опубликованные документы не настоящие. Таких у нас нет и никогда не было. Мы готовим исковое заявление в суд о подлоге и клевете», — рассказал Денис Кремлев.

Предыдущая волна материалов была связана с деятельностью компании «Ямалкоммунэнерго». Ее акционеры и менеджмент также оперативно опровергли все обвинения. До конца ноября в московском арбитраже должно начаться рассмотрение исков о защите чести и достоинства бизнесменов.

Заказчиком кампаний считается предприниматель Олег Ситников, которого власти и прокуратура стараются заставить соблюдать закон. Это приводит к значительным потерям в полулегальном бизнесе и может быть причиной защиты через нападение. Жители Ямала обвиняют управляемый Ситниковым «Роснефтегаз» в экологическом беспределе и требуют провести проверку на одной из баз компании, где обнаружили несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов, масштабные разливы мазута и даже животных, увязших и погибших в масляных пятнах.

«Мы против Роснефтегаза!», «Хватит использовать тружеников в своих интересах», «Ситников, отдай нам наши деньги», «Черный нал оставь себе! Требуем честной зарплаты!», «Мои дети хотят есть!» — гласили надписи на плакатах митингующих, пришедших в начале недели к офису компании. У недовольных людей было три четких требования. Они настаивали на выплате долгов по зарплатам, проведении полномасштабной проверки деятельности компании «Роснефтегаз» и призывали всех пострадавших не бояться и говорить открыто о том, как в компании нарушали их права.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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