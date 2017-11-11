В Перми продавщица шаурмы отравила десятки человек

Дзержинский суд Перми приговорил к 300 часам обязательных работ гражданку Республики Кыргызстан, признанную виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание людей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
От действий женщины пострадали 34 пермяка, в том числе восемь детей. После покупки шаурмы все они оказались на больничной койке с диагнозом сальмонеллез.
По данным следствия, осужденная систематически нарушала санитарные нормы и не соблюдала правила личной гигиены. Кроме того, в киоске по продаже шаурмы отсутствовали водопровод и канализация.
Лабораторные исследования показали наличие возбудителей заболевания как в киоске, так и в анализах самой обвиняемой. Помимо обязательных работ, женщине придется компенсировать моральный вред пострадавшим.