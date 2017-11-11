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Главные новости Пермского края
17:29  11 ноября 2017 0

В Перми продавщица шаурмы отравила десятки человек

Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
Отведав шаурму, люди попадали в больницуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Дзержинский суд Перми приговорил к 300 часам обязательных работ гражданку Республики Кыргызстан, признанную виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание людей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

От действий женщины пострадали 34 пермяка, в том числе восемь детей. После покупки шаурмы все они оказались на больничной койке с диагнозом сальмонеллез.

По данным следствия, осужденная систематически нарушала санитарные нормы и не соблюдала правила личной гигиены. Кроме того, в киоске по продаже шаурмы отсутствовали водопровод и канализация.

Лабораторные исследования показали наличие возбудителей заболевания как в киоске, так и в анализах самой обвиняемой. Помимо обязательных работ, женщине придется компенсировать моральный вред пострадавшим.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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