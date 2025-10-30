Биолог и топ-менеджер завода: чем известен пермский мэр, вошедший в проект Путина

Мэрия Кунгура располагается в бывшем купеческом особняке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На этой неделе стало известно, что глава Кунгурского округа Сергей Толчин поступил в федеральную «Школу мэров» — проект мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей», реализуемой по поручению Владимира Путина. Цели школы направлены на развитие компетенций муниципальных служащих, а ее окончание, несомненно, дает выпускнику неоспоримые плюсы в дальнейшей карьере. Чем еще известен новый глава Кунгура, биолог по образованию и кандидат наук — в материале URA.RU.

Образование и охрана природы

Сергей Толчин получил высшее образование в 1997 году: он получил диплом биолога в Пермском госуниверситете. После вуза работал по специальности — заместителем начальника отдела охраны окружающей среды ФГУ «Уральский государственный научно-исследовательский институт региональных экологических проблем». В 2004 году стал кандидатом географических наук, защитив диссертацию на тему «Совершенствование механизма разработки и реализации региональной экологической политики на примере Пермской области».

Куратор промышленности

Глава Кунгурского округа Сергей Толчин Фото: kungurregion.ru

Свой путь во власть он начал в 2005 году, заняв должность главного специалиста департамента промышленности и природопользования администрации Перми. Через год он перешел в департамент промышленной политики и предпринимательства мэрии Перми на пост замначальника, а спустя два года, в 2008-м, возглавил его. С 2009 года работал в министерстве промышленности Пермского края.

Топ-менеджер пермского завода

До перехода в администрацию Кунгура с 2021 года Толчин работал на АО «Протон-ПМ» руководителем проекта по созданию технополиса «Новый Звездный». Основная цель проекта — создать в микрорайоне Новые Ляды пространство, где развиваются современное производство и высокие технологии, наука и образование, а также организована комфортная среда для жизни. Для сотрудников завода строится целый ЖК. Предприятие специализируется на ракетном двигателестроении и входит в структуру АО «НПО „Энергомаш“ корпорации Роскосмос.

Глава Кунгура

В апреле 2025 года Сергей Толчин был назначен заместителем главы Кунгурского округа по развитию территории. Ранее в СМИ появилась информация о том, что он является основным кандидатом на пост главы Кунгура. Должность стала вакантной после ухода Вадима Лысанова, который возглавлял муниципалитет с 2020 года. В мае Толчин был избран главой Кунгурского муниципального округа. Решение приняли депутаты местной думы.

«Школу мэров» курирует администрация губернатора Прикамья Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ученик школы мэров

В октябре 2025 года в Перми в здании заседания правительства торжественно вручили дипломы выпускникам так называемой «Школы мэров». Одним из тех, кто прошел обучение, стал Сергей Толчин. Образовательная программа была адаптирована под специфику Прикамья. Спустя пару недель стало известно, что глава Кунгурского округа поступил в федеральную «Школу мэров» — проект мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

