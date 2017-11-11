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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:11  11 ноября 2017 0

«Больная фантазия»: в Крыму отвергли идею Киева о визите американских военных

Флеш-моб «Крым наш». Екатеринбург, флаг россии, крым наш, триколор
На полуострове не ждут инспекторов из СШАФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что предложение отправить американских военных инспекторов на полуостров является «больной фантазией» украинских властей.

По словам политика, от украинских военных чиновников ничего не зависит даже в их собственной стране, отмечает RT. Член республиканского правительства также признался, что такие высказывания Киева вызывают у него «не только недоумение, но и просто смех».

Он подчеркнул, что только армия России имеет право находиться на территории Крыма, сообщает Nation News.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что военные инспекторы из США, Дании и Канады в рамках визита на Украину намерены посетить Крым, пишет телеканал 360.

Олег Теплоухов
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