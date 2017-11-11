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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:45  11 ноября 2017 0

КНДР сообщила России о готовности нанести ядерный удар по США

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Письмо было передано через спикера Совета Федерации Валентину МатвиенкоФото: depositphotos.com © URA.RU

Северная Корея проинформировала Россию о готовности нанести ядерный удар по США. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный информированный источник, речь об этом шла в письме, переданном делегацией КНДР президенту России Владимиру Путину в октябре.

По данным издания, письмо было передано через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Источник отметил, что содержимое письма было доведено до администрации США, после чего тональность заявлений Вашингтона в адрес Северной Кореи изменилась, отмечает RT.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 ноября заявил о том, что информации о письме КНДР у него нет, передает агентство Nation News.

Наталья Володина
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