КНДР сообщила России о готовности нанести ядерный удар по США

Письмо было передано через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко
Северная Корея проинформировала Россию о готовности нанести ядерный удар по США. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный информированный источник, речь об этом шла в письме, переданном делегацией КНДР президенту России Владимиру Путину в октябре.
По данным издания, письмо было передано через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Источник отметил, что содержимое письма было доведено до администрации США, после чего тональность заявлений Вашингтона в адрес Северной Кореи изменилась, отмечает RT.
Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 ноября заявил о том, что информации о письме КНДР у него нет, передает агентство Nation News.