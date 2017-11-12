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12 ноября 2017
14:28  12 ноября 2017 0

Болельщикам в «Лужниках» раздали листовки с перепутанными цветами российского флага. ФОТО

День народного единства. Москва, стадион, сцена, триколор, российский флаг, флаг россии, лужники
Далеко не все россияне знают правильный порядок расположения цветов флагаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве на стадионе «Лужники» футбольным болельщикам перед товарищеским матчем между сборными России и Аргентины раздали листовки с перепутанными цветами российского флага.

Фото: телеграм-канал Varlamov News

Листовки с надписью «Вперед, Россия!» раздали болельщикам в «Лужниках» накануне, 11 ноября. По задумке дизайнеров буквы, из которых складывается патриотический призыв, раскрашены в цвета российского триколора. Однако цвета флага оказались перепутаны между собой: вместо красного в нижней части оказался синий.

«Вчера болельщики в „Лужниках“ получили такие листовки… Немного перепутали цвета российского флага», — сообщается в подписи к фото в телеграм-канале Varlamov News.

Отметим, что перепутанные цвета флага — не единственный неприятный факт, связанный с прошедшим накануне матчем. Сразу после завершения игры на стадионе образовалась сильная давка. Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, комментируя ситуацию, пообещал, что оргкомитет чемпионата мира по футболу изучит жалобы болельщиков на организацию и принес извинения за неудобства.

Екатерина Холкина
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