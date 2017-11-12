В Москве на стадионе «Лужники» футбольным болельщикам перед товарищеским матчем между сборными России и Аргентины раздали листовки с перепутанными цветами российского флага.
Листовки с надписью «Вперед, Россия!» раздали болельщикам в «Лужниках» накануне, 11 ноября. По задумке дизайнеров буквы, из которых складывается патриотический призыв, раскрашены в цвета российского триколора. Однако цвета флага оказались перепутаны между собой: вместо красного в нижней части оказался синий.
«Вчера болельщики в „Лужниках“ получили такие листовки… Немного перепутали цвета российского флага», — сообщается в подписи к фото в телеграм-канале Varlamov News.
Отметим, что перепутанные цвета флага — не единственный неприятный факт, связанный с прошедшим накануне матчем. Сразу после завершения игры на стадионе образовалась сильная давка. Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, комментируя ситуацию, пообещал, что оргкомитет чемпионата мира по футболу изучит жалобы болельщиков на организацию и принес извинения за неудобства.