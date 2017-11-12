После товарищеского матча по футболу между сборными России и Аргентины, который прошел 11 ноября на стадионе «Лужники» в Москве, образовалась давка. Об этом в соцсетях рассказали болельщики, посетившие игру.
«Ужасная организация выхода со стадиона „Лужники“. 80000 человек в одно узкое горлышко. Если также будет на #чм2018 то это позор. Стыдно то как», — написал пользователь Twitter по имени Вячеслав, приложив к посту фотографию с места событий.
Вице-премьер России и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, комментируя ситуацию, пообещал, что оргкомитет чемпионата мира по футболу изучит жалобы болельщиков на организацию, а также принес извинения за неудобства.
По его словам, как пишет RT, проблемы с выходом болельщиков со стадиона и прохода до метро были связаны с тем, что матч стал первым на «Лужниках» после масштабной реконструкции арены. «Давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды», — добавил Мутко.
Сборная России, напомним, уступила команде из Аргентины со счетом 0:1.