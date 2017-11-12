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12 ноября 2017
11 ноября 2017
03:50  12 ноября 2017 0

После матча Россия — Аргентина на стадионе «Лужники» произошла давка

Виталий Мутко на предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Санкт-Петербург, мутко виталий
Мутко пообещал, что оргкомитет ЧМ-2018 изучит жалобы болельщиковФото: Антон Белицкий © URA.RU

После товарищеского матча по футболу между сборными России и Аргентины, который прошел 11 ноября на стадионе «Лужники» в Москве, образовалась давка. Об этом в соцсетях рассказали болельщики, посетившие игру.

«Ужасная организация выхода со стадиона „Лужники“. 80000 человек в одно узкое горлышко. Если также будет на #чм2018 то это позор. Стыдно то как», — написал пользователь Twitter по имени Вячеслав, приложив к посту фотографию с места событий.

Вице-премьер России и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, комментируя ситуацию, пообещал, что оргкомитет чемпионата мира по футболу изучит жалобы болельщиков на организацию, а также принес извинения за неудобства.

По его словам, как пишет RT, проблемы с выходом болельщиков со стадиона и прохода до метро были связаны с тем, что матч стал первым на «Лужниках» после масштабной реконструкции арены. «Давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды», — добавил Мутко.

Сборная России, напомним, уступила команде из Аргентины со счетом 0:1.

Сергей Демин
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