Власти «максимально быстро» дадут новые квартиры жителям рухнувшего дома в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал, что утратившие жилье после обрушения дома в Ижевске получат новые квартиры. По его словам, после взрыва три подъезда из шести могут быть не пригодны для проживания.
«Нужно время, чтобы оформить документы. Будем стремиться сделать это максимально быстро», — цитирует Бречалова ТАСС. Он добавил, что если для этого понадобится более двух месяцев, власти предоставят комфортные условия для проживания, включая арендное жилье.
Как писало «URA.RU» ранее, 9 ноября в многоэтажке в центре Ижевска произошел взрыв газа. В результате обрушился угловой подъезд с первого по девятый этаж. Погибли семь человек. Обвиняемый в подрыве подъезда многоэтажки в Ижевске Александр Копытов признался следователям, что ему приказали это сделать голоса в голове.