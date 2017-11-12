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12 ноября 2017
15:42  12 ноября 2017 0

Власти «максимально быстро» дадут новые квартиры жителям рухнувшего дома в Ижевске

Форум активных граждан «Сообщество». Москва. , бречалов александр
По словам Бречалова, подъезды дома могут быть не пригодны для проживанияФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал, что утратившие жилье после обрушения дома в Ижевске получат новые квартиры. По его словам, после взрыва три подъезда из шести могут быть не пригодны для проживания.

«Нужно время, чтобы оформить документы. Будем стремиться сделать это максимально быстро», — цитирует Бречалова ТАСС. Он добавил, что если для этого понадобится более двух месяцев, власти предоставят комфортные условия для проживания, включая арендное жилье.

Как писало «URA.RU» ранее, 9 ноября в многоэтажке в центре Ижевска произошел взрыв газа. В результате обрушился угловой подъезд с первого по девятый этаж. Погибли семь человек. Обвиняемый в подрыве подъезда многоэтажки в Ижевске Александр Копытов признался следователям, что ему приказали это сделать голоса в голове.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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