Обвиняемый в подрыве подъезда многоэтажки в Ижевске Александр Копытов признался следователям, что ему приказали это сделать голоса в голове. На допросе мужчина рассказал, что вначале некто советовал ему уехать из Ижевска, но сам он покидать город не хотел. Со временем голоса стали слышаться Копытову чаще, пишет телеграмм-канал Mash.
«Из-за этих голосов, когда я выходил на улицу, я слышал, как за моей спиной шепчутся люди, обсуждают и оскорбляют меня», — признался обвиняемый в умышленном убийстве. Копытов рассказал, что в тот день, когда произошло обрушение дома, голоса стали навязчивыми. «Я слышал такие же голоса, поэтому шланг я открутил от трубы, так как, услышав шипение идущего газа, я переставал слышать такие голоса», — рассказал мужчина.
Накануне суд отправил Александра Копытова под арест сроком на два месяца. в отношении него будет проведена психиатрическая экспертиза. Следствие предъявило мужчине обвинение в умышленном убийстве двух и более человек.
9 ноября в многоэтажке в центре Ижевска произошел взрыв газа. В результате обрушился угловой подъезд с первого по девятый этаж. Погибли семь человек. В воскресенье, 12 ноября, жильцам трех подъездов разрешили зайти в квартиры, чтобы забрать вещи и оценить ущерб. Эксперты проверяют здание на устойчивость. Результаты станут известны только через месяц.