Попрощаться с Михаилом Задорновым дали только избранным

Поклонников сатирика Михаила Задорнова возмутило, что на прощании с писателем 12 ноября могли присутствовать только родственники и его близкие. Мероприятие состоялось в ритуальном зале морга частной клиники «Медси» в Московской области.
Клиника находится под охраной, для журналистов вход на траурную церемонию будет закрыт, пишут «Дни.ру». Уточняется, что за время болезни Задорнов сильно изменился и похудел, поэтому родные не хотят, чтобы его видели таким.
После панихиды тело сатирика перевезут в Латвию наземным транспортом, как он и хотел при жизни. Писателя отпоют в храме Святого Александра Невского в Риге, где его крестили 30 лет назад. Похоронят Задорнова по его просьбе в родной Юрмале в могиле отца.
Как писало «URA.RU» ранее, в пятницу, 10 ноября, стало известно, что скончался сатирик Михаил Задорнов. Его друзья и близкие были уверены, что у писателя хватит сил и оптимизма победить тяжелейшую болезнь. Юморист Максим Галкин вспомнил, как Задорнов звонил ему, чтоб попрощаться.