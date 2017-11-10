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10 ноября 2017
19:22  10 ноября 2017 1

«Когда умру, ты обо мне рассказывай что-то забавное». Галкин вспомнил, как Задорнов звонил ему, чтоб попрощаться

Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Юморист выразил глубокие соболезнования родным ЗадорноваФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Максим Галкин прокомментировал смерть Михаила Задорнова в своем аккаунте в Instagram, выразив свое сожаление и глубочайшие соболезнования его родным и близким. Артист вспомнил некоторые совместные встречи, выступления и разговоры с ушедшим из жизни сатириком.

«Ушёл от нас Михаил Задорнов. Закрыта навсегда немалая часть моей жизни. Сколько было встреч, совместных выступлений, разговоров. Когда-то в 1999 году он пригласил меня в свои концерты и я впервые смог стать участником гастролей большого артиста, познакомиться с прекрасной тонкой публикой», — сообщает в посте Галкин. Юморист также говорит о том, что он и Задорнов были разными людьми, часто спорили на разные темы, но их всегда сближал юмор.

Максим Галкин подчеркивает, что даже тяжелая болезнь до последних дней не смогла отнять у Задорнова главного — остроумия: «Год назад он позвонил мне и рассказал о своём диагнозе, со смешком сказал, что звонит всем, кто ему дорог, чтобы поговорить и попрощаться, даже в такие моменты он был верен себе». А в их последнюю встречу, когда они шутили и общались, Задорнов выразил желание, чтобы люди не скорбели о нем. «Когда умру, ты обо мне рассказывай что-то забавное, прикольное», — цитирует погибшего артист в соцсети. «Я, конечно, постараюсь со временем. Сегодня тяжело», — говорит в заключение Галкин вместе со словами благодарности и соболезнований родным сатирика, которые «вместе с ним денно и нощно самоотверженно боролись за его жизнь».

Журналисты сегодня вспоминают, как в 1992 году, на рубеже гибели СССР и возрождения России, за 15 минут до начала Нового года, вместо ожидаемого зрителями Бориса Ельцина на телеэкранах вдруг возник Михаил Задорнов. В своем рассказе он увлекся — это был первый и последний случай, когда бой курантов отложили на целую минуту, напоминает «Русская планета». «Наверное, ему не хотелось уходить. А нам не хотелось с ним расставаться. Не хочется и сейчас. К сожалению, придется», — заключает издание.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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