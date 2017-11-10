«Михаил Николаевич, как же так?»

16:22 10 ноября 2017 0

Михаил Задорнов так и не сумел победить тяжелую болезнь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В пятницу, 10 ноября, стало известно, что скончался сатирик Михаил Задорнов. Эта новость стала полной неожиданностью даже для тех, кто хорошо знал артиста. Друзья и близкие были уверены, что у Задорнова хватит сил и оптимизма победить тяжелейшую болезнь.

Впервые о недуге Задорнова стало известно год назад — в октябре 2016 года сатирика увезли на «скорой помощи» в больницу с концерта в Москве. Тогда у него случился эпилептический припадок на сцене. Позднее он был вынужден отменить часть выступлений. После многочисленных обследований выяснилось, что у Задорнова раковая опухоль головного мозга. Он лечился и за рубежом, и в России, однако все прогнозы медиков были неутешительны.

Михаил Задорнов в последний год жизни общался только с близкими Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Позднее Задорнов был вынужден выступить с заявлением, в котором указал: состояние здоровья — его личное дело. Он попросил оставить его в покое и не тревожить: «Мне обидно, что домыслы журналистов порождают всяческие слухи, которые еще более далеки от истины. Для нормального лечения мне нужно спокойствие, и мне бы хотелось, чтобы меня услышали». Однако в июне появилась информация о том, что Задорнов прекратил курс лечения раковой опухоли головного мозга. По слухам, сатирик решил отказаться от «изнуряющих и бесполезных процедур ради того, чтобы побыть в кругу родных».

«Новость о смерти Михаила Николаевича стала настоящим ударом. В это сложно поверить — как же так? — признался „URA.RU“ продюсер Иосиф Пригожин. — Поверьте, такого остроумного и блестящего рассказчика больше не найти. Его смерть стала для всех настоящей трагедией. Он без преувеличения был кумиром многих россиян».

Композитор Юрий Лоза считает, что «Задорнов ушел раньше времени». «Чувствую, что он еще многое мог успеть, мог сделать много хорошего. Он вообще своей миссией считал изменение мира к лучшему.

Он менял мир через смех. У него это хорошо получалось», — заявил он «URA.RU».

Поэт Лев Рубинштейн в разговоре с «URA.RU» также выразил соболезнования родным сатирика: «Тут трудно что-то даже сказать».

Сатирик без преувеличения был кумиром многих россиня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«URA.RU» удалось связаться с коллегами по творческому цеху Михаила Задорнова — Михаилом Жванецким, Геннадием Хазановым, Региной Дубовицкой. Все они просто не находили слов, чтобы выразить свои эмоции по поводу случившегося. Так, Дубовицкая честно призналась, что ничего не хочет говорить, «пока не будет официального подтверждения смерти».

Накануне, 9 ноября, стало известно, что Задорнов перешел из неоязычества в православие. Об этом рассказал на своей странице в соцсети Facebook протоиерей Андрей Новиков. «Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе.

Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин»,

— написал настоятель столичного храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах.

Бакалавр богословия, священник Денис Батарчук полагает, что «Михаил Задорнов перед смертью значительно переосмыслил свою жизнь». «Он был умным человеком, да и кончина его не была неожиданной. Наверное, он подвел какие-то важные для себя итоги. То, что произошло — это его выбор веры перед лицом смерти», — пояснил он «URA.RU».

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. В 1974 году он окончил факультет «двигатели летательных аппаратов» Московского авиационного института (МАИ). Во время обучения он принимал участие в играх Клуба веселых и находчивых. Первое выступление сатирика на советском телевидении состоялось в 1982 году: во время одного из концертов он исполнил монолог «Письмо студента-первокурсника родителям». Во второй половине 80-х годов Задорнов начал выступать уже с собственными концертами.

С середины 2000-х годов Задорнов в своих выступлениях часто критиковал «американский образ жизни». В последние годы ему был закрыт въезд в США и на Украину.