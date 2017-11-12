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12 ноября 2017
21:10  12 ноября 2017 1

В Кремле ответили на слухи о вмешательстве РФ в американские выборы

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Песков объяснил, как Путин поднял эту тему в разговоре с ТрампомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на слухи о вмешательстве РФ в американские выборы.

«По мнению президента России, все это вместе еще раз показывает, что все слухи о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию США основаны исключительно на непроверенных данных и не имеют под собой никакого основания», — цитирует Пескова «Газета.Ru».

Также он пояснил, как Владимир Путин поднял эту тему в разговоре с Дональдом Трампом: «Тема эта действительно ставилась президентом США, и Путин традиционно, может быть, не так развернуто, но в этом ключе, дал свое объяснение президенту Трампу».

Как писало «URA.RU» ранее, Трамп после нескольких кратких встреч с президентом РФ на полях саммита АТЭС рассказал о том, что Путин оскорблен подозрениями в том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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