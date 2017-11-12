В Кремле ответили на слухи о вмешательстве РФ в американские выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на слухи о вмешательстве РФ в американские выборы.
«По мнению президента России, все это вместе еще раз показывает, что все слухи о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию США основаны исключительно на непроверенных данных и не имеют под собой никакого основания», — цитирует Пескова «Газета.Ru».
Также он пояснил, как Владимир Путин поднял эту тему в разговоре с Дональдом Трампом: «Тема эта действительно ставилась президентом США, и Путин традиционно, может быть, не так развернуто, но в этом ключе, дал свое объяснение президенту Трампу».
Как писало «URA.RU» ранее, Трамп после нескольких кратких встреч с президентом РФ на полях саммита АТЭС рассказал о том, что Путин оскорблен подозрениями в том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США.