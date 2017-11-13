Медведев назвал санкции инструментом конкурентной борьбы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН-2017. Он назвал экономические санкции инструментом конкурентной борьбы, виновным в нестабильности сырьевых рынков.
«Все чаще используются и методы так называемого протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы», — процитировало заявление Медведева RT. При этом премьер добавил, что подобные механизмы регулирования в мировой торговле уже устарели. Несмотря на бурное развитие электронной коммерции и цифровых технологий регулирование осуществляется в прежних рамках, а в таких условиях «сохраняется и нестабильность сырьевых рынков», — заключил Дмитрий Медведев, передает издание.
Ранее премьер рассказал, что товарооборот между Россией и странами АСЕАН имеет потенциал для многократного роста. Медведев добавил, что ежегодно он колеблется на цифре около 15 млрд долларов, сообщает «Федеральное агентство новостей».