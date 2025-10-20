Шольц: разговоры с Путиным проходили в «доброжелательном» тоне

Шольц заявил, что после начала кризиса неоднократно и очень подробно говорил с Путиным Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что его телефонные беседы с президентом России Владимиром Путиным проходили в «доброжелательной атмосфере». Однако обе стороны четко осознавали свои позиции и ожидания. По его словам, после начала кризиса на Украине он неоднократно и подробно обсуждал ситуацию с российским лидером по телефону — последний такой разговор состоялся в 2024 году.

«Он (разговор — прим. URA.RU) был доброжелательным. Это должно быть так. Однако я думаю, что каждый знает, чего ожидать друг от друга», — заявил Шольц в первом интервью после ухода с должности канцлера в подкасте Kaffee und Fluchen.

Вместе с тем бывший руководитель правительства ФРГ заявил, что начало конфликта на Украине не было «спонтанным». Он также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп сможет сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса. При этом Олаф Шольц отметил вклад Трампа в достижение недавнего прекращения огня на Ближнем Востоке, несмотря на зафиксированные ранее трудности в межгосударственных отношениях между Берлином и Вашингтоном в период его канцлерства.

На вопрос о вероятности начала третьей мировой войны бывший дипломат не дал однозначного ответа. С тех пор как ведущие мировые державы получили ядерное оружие, крайне важно проявлять мудрость и осторожность. Это две неотделимые вещи: поддерживать Украину максимально возможно и одновременно отказываться выполнять все требования, чтобы не допустить перерастания конфликта в прямое противостояние между Россией и НАТО. Шольц отметил, что всегда придерживался такого подхода. О также добавил, что в условиях серьезных угроз необходимо иметь четкие ценностные ориентиры и неукоснительно им следовать.

Олаф Шольц занимал пост канцлера Германии с 8 декабря 2021 года по 6 мая 2025 года. Последний телефонный разговор между ним и Владимиром Путиным, как отмечается, состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина. Предыдущий контакт между лидерами по телефону был зафиксирован 2 декабря 2022 года. Согласно информации Кремля, в ходе ноябрьских переговоров обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на Украине, положением на Ближнем Востоке, а также двусторонние отношения между Россией и Германией.