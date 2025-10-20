В Ульяновской области дроны атаковали подстанцию
20 октября 2025 в 09:41
В Вешкайме Ульяновской области предотвращена попытка атаки с применением беспилотного летательного аппарата на одну из подстанций. По имеющейся информации, инцидент обошелся без пострадавших, электроснабжение в населенных пунктах региона осуществляется в штатном режиме. На месте атаки продолжают работу сотрудники специальных служб, сообщил губернатор Алексей Русских.
