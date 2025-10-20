Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем объединяться против Китая Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности формирования альянса между Москвой и Вашингтоном против Китая, заявил, что страна не будет вступать в какие-либо союзы против третьих государств. Этот ответ стал неожиданным для общественности, сообщает китайское издание Sohu.

«Лавров ответил без промедления и паузы на размышления. Российский министр внезапно дал обещание КНР», — говорится в статье, пересказ которой предоставил «АБН24». Таким образом глава МИД РФ ответил на вопрос о перспективах российско-китайских отношений на фоне усиления соперничества между ведущими мировыми державами после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Авторы статьи подчеркнули, что Сергей Лавров дал прямой и недвусмысленный ответ: Россия не намерена вступать в какие-либо союзы против третьих государств, в особенности против КНР. По его словам, между РФ и Китаем установились крепкие партнерские отношения, основанные на взаимном сотрудничестве и поддержке.

Как отмечают журналисты, подобное заявление фактически стало гарантией для Пекина в том, что Москва не пойдет на предательство китайских интересов. Сообщается, что слова главы российского внешнеполитического ведомства произвели значительный резонанс среди китайской аудитории и были восприняты как ясный и недвусмысленный сигнал.