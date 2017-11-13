На месте происшествия работают полицейские
В Кургане жители дома по ул. Чернореченская, 79 утром обнаружили под окнами тело мертвого мужчины. Фото в соцсети разместил очевидец. На месте уже работают полицейские, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД.
«Отличное, блин, утро: труп под балконом», — подписала фото Татьяна Скрипничук в сообществе «Инцидент. Курган» во «ВКонтакте». В комментариях нашлись очевидцы произошедшего, которые рассказали, что вызвали помощь.
«У нас тоже два дня назад труп был около дома», — поделилась своей историей Полина Александровна.
Подробности инцидента полицейские пока не сообщают — их еще предстоит выяснить оперативным сотрудникам, которые работают на месте происшествия.