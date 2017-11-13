Чебаркульский городской суд вынес приговор бывшему замглаве Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству Олегу Соловьеву. Он признан виновным за получение взяток и служебный подлог.
Суд установил, что Соловьев в 2015 году дважды совершил служебный подлог, подписав документы о приемке выполненных работ, осознавая, что фактически работы в установленные сроки и в полном объеме выполнены не были. В 2016 году он получил взятку в сумме 90 тыс.рублей — предприниматель предоставил ему для проживания квартиру в Чебаркуле без оплаты аренды. За это чиновник помог ему заключить контракты на сумму свыше 600 тыс. рублей. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.
Также в 2016 году Соловьеву был назначен штраф в размере 15 тыс. рублей, который за него оплатил другой предприниматель. В свою очередь замглавы помог ему в заключении договоров без проведения конкурса на право заключения партнерского соглашения.
Преступления выявлены совместно сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в 850 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2,5 года.
Ранее Олег Соловьев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Тогда в пресс-службе регионального СКР лишь подтвердили сам факт задержания, но не сообщили подробности.