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13 ноября 2017
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10 ноября 2017
14:37  13 ноября 2017 0

Бывший высокопоставленный чиновник Южного Урала осужден за взятку

Приговор по делу адвоката Эльнары Салмановой. Екатеринбург, уголовное дело, закон, юридическая консультация, юстиция, правосудие, юрист, приговор суда, судья, суд, уголовное право, вынесение приговора
Обвиняемый признан виновным за получение взяток и служебные подлогиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чебаркульский городской суд вынес приговор бывшему замглаве Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству Олегу Соловьеву. Он признан виновным за получение взяток и служебный подлог.

Суд установил, что Соловьев в 2015 году дважды совершил служебный подлог, подписав документы о приемке выполненных работ, осознавая, что фактически работы в установленные сроки и в полном объеме выполнены не были. В 2016 году он получил взятку в сумме 90 тыс.рублей — предприниматель предоставил ему для проживания квартиру в Чебаркуле без оплаты аренды. За это чиновник помог ему заключить контракты на сумму свыше 600 тыс. рублей. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.

Также в 2016 году Соловьеву был назначен штраф в размере 15 тыс. рублей, который за него оплатил другой предприниматель. В свою очередь замглавы помог ему в заключении договоров без проведения конкурса на право заключения партнерского соглашения.

Преступления выявлены совместно сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в 850 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2,5 года.

Ранее Олег Соловьев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Тогда в пресс-службе регионального СКР лишь подтвердили сам факт задержания, но не сообщили подробности.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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