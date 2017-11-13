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Главные новости Ямала
15:28  13 ноября 2017 1

На Ямале, где обнаружили африканскую чуму, сгорела крупная свиноферма. Погибло 85 животных. ФОТО

У пожарных возникли проблемы с водой, и деревянное здание охватило огнемФото: ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО»

На Ямале, где обнаружили африканскую свиную чуму сгорела крупная частная свиноферма. Поголовье из 85 свиней уничтожено огнем, сообщили «URA.RU» в противопожарной службе Ямала.

Пожар произошел в селе Красноселькуп, накануне вечером. Загорелся свинокомплекс местного предпринимателя. Огонь быстро распространился по деревянному зданию. Спасти удалось лишь одну свинью и трактор.

По словам пожарных, огонь обнаружили слишком поздно. Также вблизи свинофермы не оказалось пожарного гидранта. Подвозить воду пришлось с водоема, который находился в 1,5 км от места возгорания. Все это способствовало быстрому распространению огня.

Потушить свинокомплекс удалось лишь к шести утра. В отделе дознания отряда противопожарной службы ЯНАО по Красноселькупскому району с «URA.RU» поделились предварительной причиной произошедшего. После проведенной беседы с собственником свинофермы, расследуется версия короткого замыкания электрических проводов ведущих к освещению здания. Умышленный поджог из версий пока исключен.

Напомним, что сегодня в Ноябрьске кремировано 90 голов свиней, закупленных для убоя в ООО «Комплекс» из Исетского района Тюменской области, где обнаружена африканская чума.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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