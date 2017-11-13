В России откроют спецвытрезвитель для болельщиков ЧМ-2018

22:04 13 ноября 2017 0

Забирать в вытрезвитель будут фанатов со средней степенью опьянения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Санкт-Петербурге создадут единый вытрезвитель для фанатов, которые приедут на Чемпионат мира по футболу 2018 года. Губернатор Георгий Полтавченко потребовал до 15 декабря представить ему проект такого центра.

По замыслу Полтавченко, вытрезвитель будет работать как отдельное специализированное подразделение. Он примет болельщиков, находящихся в состоянии средней степени алкогольного опьянения, чтобы они не мешали «нормальным» людям, пишет телеканал 360. Любители алкогольных напитков будут находиться в учреждении до полного вытрезвления.

Губернатор подчеркнул, что на создание такого центра правительство города найдет деньги, передает Nation News. Также Полтавченко считает, что в каждом районе города должны появиться пункты по освидетельствованию состояния алкогольного опьянения.

Летом 2018 года Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России. Принимать соревнования будут 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород, Волгоград.