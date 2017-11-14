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14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:16  14 ноября 2017 0

Минфин: Россия потеряла 150 млрд рублей в «плохих» банках. Эксперты ведут речь о триллионах

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
С 2013 по 2017 год Центральный банк РФ лишил лицензий 346 банковФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отзывы лицензий у банков
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Россия потеряла более 150 миллиардов рублей в «плохих» банках, начиная с 2013 года, когда ЦБ закрыл лицензию «Мастер-банку». Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Однако эксперты уверяют, что реальная сумма потерь исчисляется триллионами.

Алексеев сделал заявление в ходе круглого стола, посвященного проблеме банковского сектора. Цифра в 150 млрд была озвучена с учетом санаций, которые велись в ряде кредитных организаций. «С учётом банков, которые прошли санацию, в районе 150 млрд рублей денег, которые были потеряны в банках, которые оказались не того качества, которое они из себя представляют», — приводит его слова агентство RNS.

По данным агентства Fitch, с 2013 по 2017 год Центральный банк РФ лишил лицензий 346 банков. Еще 36 санировал. Аналитики считают, что в ближайшие четыре года число действующих кредитных организаций в России сократится до 300, сообщают цифры «Ведомости».

Говоря о количестве потерянных денег из-за закрытых или санируемых банков, эксперты Fitch называют цифру в 2,7 трлн рублей (без учета поддержки действующих банков). Примерно такой же порядок цифр приводит эксперт «Бизнес FM», глава аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. «Сумма порядка триллиона рублей, это, скажем так, была бы разумная оценка», — говорит он.

В 2017 году ЦБ отозвал лицензии у «Югры», Росэнергобанка, «Легиона», «Образования» и других банков. Санация была введена в «Бинбанке» и «ФК Открытие», напоминает «Национальная служба новостей».

Семен Гринберг
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