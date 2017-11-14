В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту нарушений при строительстве жилого дома по адресу: улица Крайняя, 5. Администрация срочно расселяет жильцов.
Доследственная проверка выявила, что девятиэтажный дом, точнее, фундамент 3-й секции здания, находится в аварийном состоянии. Администрация города приняла решение о срочном расселении жильцов. Им будет предложено написать заявления о причинении материального ущерба со стороны компании-застройщика, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО.
Дом возводила компания ООО «Стройсистема» с 2013 по 2016 год. Вскоре после заселения по стенам пошли многочисленные трещины. Собственники обратились с соответствующими заявлениями в следственный отдел. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сейчас проводится расследование, которое установит все обстоятельства совершенного преступления.