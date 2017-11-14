В ХМАО начинается обсуждение создания агломераций — объединений районов и крупных городов. Об этом Наталья Комарова рассказала во время пресс-конференции во вторник, 14 ноября.
По словам губернатора Югры, создание агломераций даст возможности для консолидации потенциалов муниципалитетов. Об идее создания агломераций губернатор рассказала, отвечая на вопрос о ликвидации аварийного жилья.
«Одно дело, когда только Нягань решает проблему, и другое, когда потенциал Нягани объединяется с Октябрьским районом. Или представьте себе потенциал Сургута и Сургутского района. Или Ханты-Мансийский район, ведь Ханты-Мансийск ограничен в черте города, необходимы площади. Речь не идет о ликвидации муниципалитетов, речь идет об объединении ресурсов, потенциалов на договорных условиях. Начиная с этого дня, будем обсуждать это решение, оно непростое, нужно многое просчитать», — рассказала Наталья Комарова.
Впервые о создании агломераций заговорили в конце 2016 года. Тогда было анонсировано в первую очередь объединение Сургута и Сургутского района — в этих муниципалитетах даже была создана специальная рабочая группа. Теперь же речь идет о создании агломераций практически на всей территории региона.