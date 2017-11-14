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14 ноября 2017
13 ноября 2017
15:47  14 ноября 2017 0

Мэрия рассказала о Екатеринбурге в 2020 году. Пенсионеров станет больше, а доходы вырастут

Город летом. Сургут, старость, пожилая женщина, пенсия, бабушка на скамейке
Население Екатеринбурга стареетФото: Александр Кулаковский © URA.RU

К 2020 году средняя заработная плата в Екатеринбурге должна превысить 56 тысяч рублей. Об этом заявил начальник департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин на заседании городской думы.

Чиновник выступил с докладом «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования „город Екатеринбург“ на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов». По его словам, сегодня средняя заработная плата в Екатеринбурге — 45596 рублей. «По прогнозам, через три года жители города в среднем будут получать более 56 тысяч», — заявил Прядеин.

Также, по его словам, к этому времени увеличится средняя продолжительность жизни горожан. «Согласно статистике, за последние годы продолжительность жизни увеличилась в среднем на 3,1 года, темпы будут сохраняться и до 2020 года», — подчеркнул чиновник.

На два процента к 2020 году вырастит количество пенсионеров в Екатеринбурге. «На сегодняшний день количество пенсионеров в Екатеринбурге составляет 22% от общего количества населения города. За три года их количество составит 24%», — пояснил Прядеин.

Александр Пономарев
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