22:17 14 ноября 2017 0

Улюкаева засняли камеры видеонаблюдения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сети появились видеозаписи с камер наблюдения из офиса «Роснефти». На одной из них зафиксирован предполагаемый момент задержания бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, а также его встреча с главой нефтегазовой компании Игорем Сечиным. Кадры опубликовало издание The Bell на YouTube.

Первая видеозапись начинается с того, что ожидающий приезда Улюкаева человек, похожий на Игоря Сечина, просит кого-то (вероятно, водителя) «встать на стоянку». Затем он ждет приезда бывшего министра.

На втором видео — заезд машины Улюкаева в паркинг офиса нефтяной компании. Звук отсутствует, съемка ведется камерой видеонаблюдения изнутри гаража.

На третьей записи также показывается, как машина заезжает в гараж, но съемка ведется с улицы.

На кадрах последней видеозаписи с парковки выезжает машина темного цвета и заворачивает за угол, после чего в ту сторону бегут люди. The Bell пишет, что это кадры Улюкаева перед задержанием.

Изданием была также выложена 20-минутная аудиозапись телефонного разговора Улюкаева и Сечина, в ходе которого они договариваются о встрече. Расшифровки телефонного разговора и записей с прослушивающих устройств были зачитаны в зале суда 5 сентября.

Министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в сумме 2 млн долларов. Его задержали с поличным при передаче денег, которая происходила под контролем правоохранительных органов. Уголовное дело было возбуждено 14 ноября 2016 года.